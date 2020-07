Midt- og Vestjyllands Politi efterlyste tirsdag aften en 85-årig kvinde.

Kvinden var gået fra et plejecenter i den østlige del af Viborg.

Derfor bad politiet offentligheden om hjælp til at finde hende.

Klokken 20.18 oplyser politikredsen dog på Twitter, at kvinden er fundet i god behold.

Hun blev fundet af en hundepatrulje, som søgte efter hende i området omkring plejecentret.

Tidligere på aftenen oplyste vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Simon Skelkjær, til TV Midtvest, at den 85-årige kvinde sidst er set kort før klokken 17 tirsdag eftermiddag.

»Vi er bange for, at hun ikke kan tage vare på sig selv. Vi håber på, at nogle borgere har set hende,« sagde han.

