Fredag aften efterlyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en 72-årig mand med fornavnet Jesper.

OPDATERET: Politiet har sent fredag aften fundet Jesper i god behold. Det skriver de på Twitter.

Den 72 årige mand er fundet i Nykøbing F omkring Bakkehuset. Han er i god behold og igen inde i varmen. Tak for opmærksomheden. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) March 9, 2018

Han er gået fra plejecenter Bakkehuset i Nykøbing Falster, oplyser politikredsen via Twitter.

Vi savner 72 årige Jesper, der er gået fra plejecenter Bakkehuset i Nykøbing F. Han beskrives som mand, 180 cm, alm. bygning, kort gråt hår, bære briller. Rød og blå skovmandsskjorte og sorte bukser. Hvis han ses ring 114. Vagtchefen — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) March 9, 2018

»Vi frygter, at han ikke har så meget tøj på. Det er uvist, om han er kommet af sted med en jakke, men under alle omstændigheder har han ikke tøj nok på til, at han kan holde varmen i alt for mange timer,« siger vagthavende ved Sydsjællands Politi, Anders Mikkelsen, til BT.

Jesper har været forsvundet siden 19.55, men politiet har først nu fået en anmeldelse og er derfor på vej til plejecenteret med hundevogne i håbet om at finde den ældre herre hurtigt.

Den efterlyste Jesper beskrives som:

Mand

180 cm

Almindelig af bygning

Kort gråt hår

Bærer briller

Iført rød og blå skovmandsskjorte

»Jesper er dement, så hvis du møder en lidt forvirret person, der går rundt, så hold kontakten med ham og ring 114,« opfordrer Anders Mikkelsen.

