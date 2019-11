OPDATERET: Manden er fundet i god behold. Han dukkede op til et arrangement på et lokalt gymnasium, hvor nærpolitiet var til stede.

En 66-årig dement mand savnes, efter han mandaf eftermiddag er gået fra et bo- og rehabiliteringscenter i Varde.

»Han er før gået fra sit bosted, hvor han er søgt mod skovområder for at kigge på fugle, og det kunne vi godt mistænke, at han også er nu,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, til B.T.

Manden er fysisk mobil, men kan ikke klare sig selv.

Han beskrives i et tweet fra Syd- og Sønderjyllands Politi som gråhåret, iført grå hættetrøje og jeans. Han medbringer muligvis en kikkert.

»Vi er ved at være lidt bekymrede for ham, for med de temperaturer, vi begynder at have og den fugtighed, der er, skal han ikke tilbringe natten udenfor,« siger vagtchefen.

Politiet har patruljer ude for at lede efter den 66-årige, og Erik Lindholdt opfordrer alle, der ser en mand, som passer på beskrivelsen, til at ringe 1-1-4.