Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyste søndag aften en 6-årig pige.

De skrev på Twitter, at hun var gået fra et sommerhus på Havstien i Rindby på Fanø i et uopmærksomt øjeblik.

Klokken 18.10 oplyser politiet, at hun er fundet i god behold.

De takker for henvendelser og for assistance i eftersøgningen af den lille pige.