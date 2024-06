Syd- og Sønderjyllands politi efterlyste mandag aften en 37-årig kvinde. Hun menes at være i området omkring Haderslev.

Omkring to timer efter blev hun fundet.

Hun var ifølge politiet asiatisk af udseende, spinkel af bygning og iført adidas-sko.

Det skriver politikredsen på det sociale medie X.

Hun er 154 cm høj og iført blå jakke, blå bukser.

Politiet skriver, at hun er autist og kan have svært ved at finde rundt.

Hvis man har set hende, bedes man ringe til politiet på telefon 114.Opdateres...