Opdatering: Sydsjællands Politi oplyser kort efter klokken 07.30, at den efterlyste mand er fundet og er i god behold.

Sydsjællands Politi efterlyste tidligt tirsdag morgen en mand, der sidst var set i Vordingborg i området Voldgade-Algade omkring klokken halv et natten til tirsdag.

Det oplyser Sydsjællands Politi på Twitter.

Politiet oplyste desuden, at manden var psykisk syg og formentlig ville søge ind for at finde varmen. Derfor bad man borgere i Vordingborg-området om at tjekke kælderrum eller andre steder, hvor manden kunne have søgt hen.

Vagtchef hos Sydsjællands Politi oplyste tidligere til BT, at man var bekymret for manden, da han havde været væk hele natten.

»Vi håber nu på hjælp fra offentligheden. Han er gået rundt i nat i tre graders varme, så vi er meget bekymrede,« sagde vagtchef ved Sydsjællands Politi, Jan Nielsen.