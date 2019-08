Søndag aften efterlyste Fyns Politi den 29-årige Daniel fra det centrale Odense. Han havde været forsvundet siden 5. august.

Men heldigvis gik der ikke længe, efter politiet efterlyste ham på Twitter, før der var godt nyt.

'Vi har fundet Daniel. Vi kan oplyse, at det var på baggrund af omtalen i pressen, at vi fandt frem til ham. Derudover kan vi - af hensyn til privatlivets fred - ikke oplyse yderligere. TUSIND TAK FOR HJÆLPEN'

Sådan lyder det 19.30 på Fyns Politis Twitter-side.

Da B.T. tidligere på aftenen talte med Fyns Politi om efterlysningen lød det.

»Det er så længe siden, at der har været livstegn fra ham, at vi er nødt til at få ham op til overfladen. Det ligner ikke, at han bare har 'trukket stikket,« siger vagthavende ved Københavns Politi Lars Thede til B.T.