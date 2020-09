Københavns Vestegns Politi har natten til fredag ledt efter en 16-årig pige, der havde forladt sit bosted i Gladsaxe.

Nu er der godt nyt i sagen.

Den 16-årige pige er nemlig fundet i god behold.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter:

»Tidligere efterlyste XX (navn udeladt, red.) er nu fundet i god behold,« lyder det i tweetet.

Politikredsen takker også borgere i området for at have holdt øje med hende:

»Tak til de årvågne borgere, der var opmærksomme på hende.«

Det var kort efter midnat natten til fredag, at politikredsen efterlyste den unge teenagepige.