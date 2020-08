Fyns Politi efterlyste tirsdag morgen en 16-årig dreng, som forlod sine klassekammerater under en udflugt på Enebærodde på Nordfyn mandag aften.

Nu er han fundet i god behold.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Drengen var netop startet i efterskole, da klassekammeraterne under en cykeltur ved Enebærodde ved 21.15-tiden mandag aften bemærkede, at hans cykel holdt ved vejen, men at den 16-årige var væk.

Den 16 årige, vi efterlyste, er fundet i god behold på Enebærode. Vi har ikke yderligere kommentarer, da det hører privatlivet til. Vi har derfor fjernet hans billede igen og opfordrer pressen til at gøre det samme. — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 25, 2020

Politiet satte massivt ind, da drengen blev meldt savnet.

Både politihunde, betjente og en helikopter blev sat ind i eftersøgningen.

Fyns Politi oplyser, at drengen blev fundet på Enebærodde, men vil ikke uddybe, hvorfor var blevet blevet væk fra sine nye klassekammerater.

'Vi har ikke yderligere kommentarer, da det hører privatlivet til, skriver Fyns Politi på Twitter.