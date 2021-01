Nordjyllands Politi efterlyste mandag aften en patient, der havde forladt Aalborg Universitetshospital – også kaldet Sygehus Syd.

Tirsdag morgen er manden stadig efterlyst, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

»Vi har sidst på natten haft kontakt til eftersøgte, der ikke ønsker at tale med politiet,« skriver politikredsen i tweetet og tilføjer:

»Han er stadig efterlyst, og vi hører gerne fra borgere, der har sat ham.«

Politiet oplyser, at manden opholder sig et ukendt sted i Aalborg.

Manden forlod ifølge TV 2 Nord Aalborg Universitetshospital mandag ved 20-tiden, da han skulle have modtaget behandling for at have indtaget en stor mængde panodiler.

»På grund af det store antal panodiler, manden har indtaget, har læger vurderet, at mandens liv kan være i fare, og derfor eftersøger vi ham,« fortalte René Kortegaard, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi, til TV 2 Nord mandag aften.

Den pågældende person beskrives som værende omkring 30 år, 180 centimeter høj, slank af bygning og iført en sort t-shirt.

Vedr. Efterlysning Aalborg. Vi har sidst på natten haft telefonisk kontakt til eftersøgte der ikke ønsker at tale med politiet. Han er stadig efterlyst og vi hører gerne fra borgere der har set ham. Han opholder sig ukendt sted i Aalborg. #politidk. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 26, 2021

Han har ligeledes kort hår i siderne med fletninger på toppen af hovedet, som har forskellige farver.

Hvis du har informationer i sagen, vil politiet meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte politiet på telefonnummer 114.