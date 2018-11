Har du set Ivan Cubranovic?

To personer blev udsat for et voldeligt overfald torsdag den 4. oktober ved Parkeringshuset P4 i Københavns Lufthavn.

Københans Politi spørger nu borgerne om hjælp og efterlyser en af gerningsmændene ved navn Ivan Cubranovic.

Ivan Cubranovic er en 22-årig mand, montenegrisk af oprindelse og lys i huden.

Efterlyste Ivan Cubranovic Foto: Politiet

Han er cirka 191 centimeter høj, spinkel af bygning og med kort mørkt hår.

Fotoet, politiet har frigivet i forbindelse med efterlysningen, er fra 2015.

Hans to medgerningsmænd sidder i forvejen fængslet i sagen.

Hvis du ved noget om Ivan Cubranovis, kan Københavns Politi kontaktes på telefon: 114