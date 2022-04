Nordjyllands Politi er på bar bund.

Derfor beder de nu offentligheden om hjælp til at finde en formodet voldelig røver.

11. april troppede manden op i Brugsen i Vejgaard Bymidte, hvor han gik efter butikkens kasse.

Det udviklede sig voldeligt, da en kunde prøvede at holde røveren tilbage.

»Der er tale om et såkaldt kassedyk, der udviklede sig voldeligt,« siger lederen af politiets efterforskning af sagen, politikommissær Kenneth Rodam, og fortsætter:

»Gerningsmanden blev forsøgt holdt tilbage på stedet af en ukendt mandlig kunde, hvilket fik gerningsmanden til at true kunden med at anvende vold. Herefter flygtede røveren fra stedet i ukendt retning.«

Siden da har Nordjyllands Politi prøvet at finde røveren. Endnu uden held.

De hører gerne fra alle, der mener at kunne genkende gerningsmanden og fra vidner. De er særligt interesserede i at høre fra den mandlige kunde, der forsøgte at forhindre røveren i at stikke af.

»Han kan have vigtig viden af betydning for sagens fulde belysning og dermed opklaring,« lyder det fra politikommissær Kenneth Rodam.

Alle med informationer kan ringe til politiet på 1-1-4.

Den formodede gerningsmand beskrives som dansk af udseende, dansktalende, 30-35 år gammel, 180-185 cm høj og almindelig af kropsbygning.