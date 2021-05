Sydjyllands Politi efterlyser torsdag aften vidner til hasarderet kørsel i Skærbæk By.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

'Vi søger vidner til hasarderet kørsel, hvor en hvid Toyota Yaris med høj hastighed kørte igennem Skærbæk by mellem kl. 19:10-19:30 og var ved at påkøre en kvinde og barn,' skriver de og tilføjer:

'Vi søger derfor vidner og forurettede til hændelsen.'

Vagtchef Nikolaj Hølmkjær uddyber over for B.T.

»Vi har et vidne, der fortæller, at bilen kommer kørende hasarderet gennem Skærby. I den forbindelse påkører han et plankeværk og er efterfølgende ved at påkøre en kvinde og et barn. Anmelderen følger efter bilen ud af byen, hvor det lykkes os at anholde føreren,« siger han.

Han tilføjer, at der er tale om en mandlig fører, der var påvirket af narkotika.

»Men nu vil vi meget gerne i kontakt med kvinden, som han var ved at påkøre, og vidner, som har set det.«