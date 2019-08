En yngre kvinde har lørdag morgen anmeldt en voldtægt til Fyns Politi.

Det oplyser politikredsen på Twitter, hvor de samtidig efterlyser vidner.

'Ifbm. anmeldelse om voldtægt mod yngre kvinde lørdag ml. kl. 4 og 5 i Ansgar Anlæg v. Sdr. Boulevard i Odense, efterlyses vidner, som måtte have set to mænd overfalde en yngre kvinde trækkende med cykel.

'De to mænd skulle tale dansk og være lyse i huden. Ring 114'

Ifbm. anmeldelse om voldtægt mod yngre kvinde lørdag ml. kl. 5 og 6 i Ansgar Anlæg v. Sdr. Boulevard i Odense, efterlyses vidner, som måtte have et to mænd overfalde en yngre kvinde trækkende med cykel. De to mænd skulle tale dansk og være lyse i huden. Ring 114. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 24, 2019

Fyns Politi oplyser til B.T., at kvinden efter omstændighederne har det godt.

Opdateres...