Kørte du i en rød bil i Middelfart tirsdag 18. april ved kaffetid, har du muligvis nyttig viden, der kan hjælpe politiet.

Fyns Politi efterlyser nemlig føreren af bilen, som sandsynligvis har været vidne til et groft overfald ved højlys dag.

Den pågældende dag holdt den røde bil i i krydset på Brovejen og Teglgaardsparken, da en knallertkører blev overfaldet på den modsatte side af krydset.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fyns Politi.

Omkring klokken 15 ventede personen på grønt med sin knallert, da en sort Ford stationcar rulle op på siden af.

Ud steg tre personer, som overfaldt knallertkøreren med slag og spark. En af mændene havde også en kniv, som han forsøgte at snitte eller stikke den forurettede med.

Det lykkedes heldigvis offeret at afværge kniven.

Føreren af den røde bil begyndte at dytte voldsomt under episoden, og det fik angiveligt de tre personer til at flygte fra stedet.

De kørte fra gerningsstedet ad Brovejen i østlig retning.

Nu vil politiet meget gerne høre fra føreren eller andre, der sad i den røde bil. Fyns Politi vil også meget gerne tale med andre vidner, som kan have hørt eller set noget i forbindelse med overfaldet.

De tre mænd beskrives med følgende signalement:

A er en mand mellem 18 og 25 år. Han er 170 til 175 centimeter høj med spinkel kropsbygning. Hans hudfarve beskrives som brun, og han har et lille sort skæg på hagen. Under overfaldet var han iført en sort Adidastrøje og sorte bukser.

B vurderes også til at være mellem 18 og 25 år. Han er en lille smule lavere: Mellem 165 og 170 centimeter. Han er spinkel af bygning. Hans hudfarve beskrives som sort og han har krøllet hår. På gerningstidspunktet var han iført sort kasket med hvid tekst: 'ICON' og et gråt træningssæt fra Nike.

Den tredje mand, C, er lidt ældre: Mellem 25 og 30 år og 180 til 185 centimeter høj. Han er muskuløs og har brun hudfarve. Han var iført et sort træningssæt og bevæbnet med en køkkenkniv.

Ved du noget, så ring til Fyns Politi på telefon 1-1-4.