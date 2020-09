Politiet rykkede natten til mandag massivt ud til et skyderi i Esbjerg.

Nu har politiet nyt i sagen.

I første omgang undersøgte Syd- og Sønderjyllands Politi, om der var tale om et skyderi nær en parkeringsplads i Askekrattet i Esbjerg-bydelen Kvaglund efter at have fået anmeldelsen kort efter midnat.

Efterforskningen har vist, at der blev affyret skud.

Gerningsmanden eller gerningsmændene er stadig på fri fod.

Politiet efterforsker sagen intensivt og beder nu offentligheden om hjælp.

»Vi ser meget alvorligt på hændelsen og efterforsker intensivt for at få anholdt gerningsmanden. Desuden har vi øget vores tryghedsskabende patruljering i dele af Esbjerg,« siger politiinspektør Jeppe Kjærgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet vil derfor meget gerne i kontakt med vidner til skyderiet.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi på telefon 114.

Endnu ved politiet ikke, om skyderiet var banderelateret eller ej.

Heldigvis blev ingen ramt, og der har ifølge politiet været roligt i området efter skudepisoden.