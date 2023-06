En 31-årig mand forsøgte torsdag aften at stikke af fra politiet i Randers.

Den mandlige bilist kørte så stærkt og hasarderet, at flere andre trafikanter blev udsat for fare.

Nu efterlyser Østjyllands Politi de vidner, som nær var blevet pløjet ned under biljagten.

En af dem er en kvinde mellem 60 og 70 år, som kom gående med sin hund på en lille grussti, da manden fræsede forbi med en hastighed på næsten 100 kilometer i timen.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Kvinden undgik med nød og næppe at blive kørt ned, fordi hun rykkede sig ind i et buskads.

Episoden fandt sted på en sti ved Kastrupsmindevej i Randers ved 19-tiden.

Politijagten begyndte på Vennelystvej i Randers SØ, da manden nægtede at standse på politiets anmodning.

I stedet speedede han op og forsøgte at stikke af.

Jagten gik herefter ad Rasmus Hougårdsvej og videre ad Holger Danskes Vej og umiddelbart efter til venstre ad Clausholmvej.

Vanvidsbilisten kørte forbi en modkørende cyklist på Gunderup Mosevej med omkring 140 kilometer i timen. Her kørte han også over for for rødt.

Endelig kørte han gennem Assentoft med en gennemsnitsfart på 159 kilometer i timen. Også her var der fodgængere, knallertkørere og en modkørende personbil, der kan have set noget.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra vidner, der har overværet politijagten.

Efter at have forceret et par cykelstier endte den 31-årige bilist omkring klokken 19.10 i et grønt område vest for Jesppesminde i Randers bydelen Over Romalt. Her lykkedes det ham at slippe væk fra politiet.

Et par timer senere blev han dog anholdt i en grusgrav ved Gunnerupmosevej i Randers.