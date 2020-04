Søndag den 12. april blev en 58-årig mand overfaldet i Hadsund.

Nu efterlyser Nordjyllands Politi vidner, der kan have set selve overfaldet, eller som kan have oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen.



Påskedag mellem kl 16-17 kørte den 58-årige på scooter fra Hadsund mod parken Munchs Eng, da han mødte to modkørende scootere. De modkørende beskrives som to mænd omkring 25 år.

Idet de ville overhale et hold cyklister, kom de tæt på den 58-årige, der dyttede. Det blev taget så fortrydeligt op, at de to vendte om, og indhentede ham i parken.

»Han blev slået og sparket både i ansigtet og på kroppen og fik nogle gevaldige sæbeøjne. Det så alvorligt ud og han måtte en tur på skadestuen,« forklarer politiassistent fra Nordjyllands Politi, Niels Voldbæk.

Han forklarer, at kun den ene deltog i overfaldet, mens den anden så passivt til. Efter overfaldet forsvandt de bagge.

Politiet er interesseret i alle henvendelser, der kan gøre dem klogere på, hvad der foregik mellem de tre både før, under og efter mødet i parken.

Ifølge Niels Voldbæk kender politiet ikke gerningsmændene, men 'vi er ret sikre på, at de er fra lokalområdet'.

Særligt vil politiet gerne i kontakt med de to til tre cyklister, som de to yngre mænd overhalede på Østre Allé.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, så ring til Nordjyllands Politi på nummer 114.