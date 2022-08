Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da hun kom på af vandet efter en aftendukkert, fik hun øjenkontakt med en midaldrende mand. Han smilede mærkeligt til hende.

Ikke længe efter kontaktede hun politiet.

I torsdagens døgnrapport efterlyser Østjyllands Politi vidner til en episode, der fandt sted forud for klokken 20.34 ved Ballehage Strand. Her blev en 26-årig kvinde angivelig udsat for blufærdighedskrænkelse efter en svømmetur, for den midaldrende mand nøjedes ikke med at smile sært til hende.

Mens kvinden var i færd med at skifte til tørt tøj, bemærkede hun nemlig, at selvsamme mand nu stod oppe i skoven. Halvt gemt bag et træ. Ifølge kvinden lavede manden en bevægelse, som ikke var til at tage fejl af. Han onanerede.

I døgnrapporten lyder det, at kvinden gestikulerede til manden, at han skulle gå, hvilket han gjorde, mens han grinede.

Østjyllands Politi undersøger nu sagen nærmere. Og i den forbindelse hører man gerne fra personer, der har oplysninger om manden.

Han beskrives som værende mellem 55 og 60 år gammel, dansk af udseende og kraftig af bygning med topmave. Videre lyder det, at han er 170 til 175 centimeter høj, skaldet, solbrun og iført en blå/grøn T-shirt.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.