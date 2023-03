Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De jagtede den 17-årige med kniv, overfaldt og stak ham ned, før de flygtede på en elcykel.

Så du to mænd køre på elcykel på Nørrebro lørdag 4. februar omkring klokken 18, vil politiet gerne høre fra dig.

De to mænd, der er tale om, sættes nemlig i forbindelse med et knivstikkeri på en 17-årig dreng.

Efter overfaldet stak mændene af på en elcykel og kørte i området omkring Sigurdsgade, Titangade, Skjolds Plads og Sifs Plads.

I en pressemeddelelse efterlyser Københavns Politi nu vidner, der kan have set mændene stikke af.

Som led i efterforskningen offentliggør Københavns Politi nu overvågningsbilleder, der viser de formodede gerningsmænd på elcyklen.

Gerningsmændene var maskerede og iført sort tøj.

Cykel var af mærket Specialized, og politiet håber at høre fra vidner, der kan have set de to mænd på cyklen før eller efter hændelsen.

Som led i efterforskningen af et knivstikkeri efterlyser vi vidner, der har set to mænd køre på en el-cykel i området Sigurdsgade, Titangade, Skjolds Plads og Sifs Plads lørdag den 4. februar omkring kl. 18 #politidk https://t.co/P3kcbElA6X pic.twitter.com/lp6650211L — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) March 15, 2023



Knivstikkeriet fandt sted omkring klokken 18 lørdag 4. februar.

Her passede de to mænd en 17-årig dreng op i Titangade på Nørrebro.

Han blev jagtet til Sigurdsgade, hvor han blev stukket.

Heldigvis var han dog på intet tidspunkt i livsfare.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, så ring til Københavns Politi på telefon 1-1-4.