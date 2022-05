Lyt til artiklen

Københavns Vestegns Politi efterforsker en voldelig episode og søger derfor vidner og de to ofre.

I en pressemeddelelse skriver politiet, at to mænd ifølge anmeldelsen overfaldt en kvinde med nedsættende udtalelser.

En mand forsøgte at hjælpe hende, hvorefter han blev udsat for vold af de to mænd.

Hændelsen fandt sted onsdag 25. maj 2022 omkring klokken 14.15 i et S-tog på Glostrup S-station. Toget var på vej mod København.

»Kvinden og manden, som det gik ud over, må meget gerne kontakte os. Og hvis nogen overværede episoden, hører vi gerne fra dem,« siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben.

Københavns Vestegns Politi har beskrevet de to mænd således:

Dansk mand, 25-30 år, 185-190 cm., muskuløs af bygning, lyst hår, solbrun, glatbarberet. Han var iført jeans og en grøn jakke.

Dansk mand, 25-30 år, ca. 180 cm, muskuløs, rundkindet, kort mørkt hår og skægstubbe. Han var iført lyseblå cowboybukser og en lyseblå cowboyjakke med hvidt mønster/striber på ærme og ryg.

Københavns Vestegns Politi skriver, at de på nuværende tidspunkt ikke ønsker at frigive flere detaljer af hensyn til efterforskningen.