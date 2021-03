For to nordjyske mænd endte lørdagen med håndjern om håndleddene, efter de var gået mere eller mindre amok i Viborg.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Ifølge avisen udspillede episoden sig lørdag formiddag, hvor de to mænd på henholdsvis 25 og 32 år forsøgte at stjæle en bil ved et bageri i Viborg. Ved et gestikulere voldsomt til en kvindelig bilist forsøgte de to mænd at få hende til at forlade bilen.

Forsøget mislykkedes imidlertid, da kvinden i bilen tog den fornuftige beslutning ikke at stå ud af bilen. I stedet kørte hun blot sin vej.

Desværre skulle der mere til at stoppe de to mænd, der ifølge politiet var stærkt påvirkede af narkotika. På vej ud fra parkeringspladsen ved bageren påkørte de med deres bil en anden bil, inden de fortsatte deres færd.

Lidt uden for byen løb de imidlertid tør for brændstof og forsøgte at stoppe andre biler, som de tilsyneladende havde til hensigt at stjæle. Med sig havde de dog en 28-årig kvinde, som signalerede til bilerne, at de blot skulle køre videre.

Det gjorde den ene af de to mænd så rasende, at han hev en kniv frem og snittede hende i benet.

Alligevel lykkedes det ifølge Viborg Folkeblad de to mænd at få en kvinde til at holde ind til siden og true hende. Men i stedet for at makke ret slog hun den ene mand i ansigtet og sparkede dem begge i skridtet og formåede på den måde at komme væk fra dem.

Efterfølgende kunne hun alarmere politiet, som umiddelbart efter kunne anholde de to.

Politiet hører nu gerne fra borgere, der har overværet episoden lørdag formiddag.

»Det kan sagtens være, at de har rettet henvendelse til flere end dem, jeg kan fortælle om her,« siger efterforskningsleder Christian Toftemark fra Midt- og Vestjyllands Politi til Viborg Folkeblad.

De to mænd blev varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør søndag.