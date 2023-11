En 12-årige pige blev angiveligt jagtet af en mystisk mand tirsdag aften.

Det skriver TV 2 Nord.

Nordjyllands Politi oplyser til mediet, at manden kørte i en rød kassevogn. Hændelsen skete nær skoletandplejen i Sindal.

Det er moren til pigen, som har anmeldt sagen.

Manden skulle have spurgt pigen om navn og alder – og om hun ville have et lift. Da hun afviste og fortsatte på egen hånd, skal han have kørt efter hende.

Hvis du har set noget i sagen, vil politiet gerne høre fra dig.

Det foregår på telefon 114.

Kassevognen beskrives som rød, uden nummerplade. Desuden er det muligvis en VW transporter. Og så bliver den beskrevet som værende beskidt.