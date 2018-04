Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser vidner, efter to mænd tirsdag eftermiddag er blevet overfaldet med blandt andet køller og flasker midt i et lyskryds i Esbjerg.

Overfaldet fandt sted klokken 15.14 i krydset Spangsbjerg Møllevej/Degnevej i Esbjerg, og der er tale om to bandegrupperinger fra byen, oplyser vagtchef Ole Aamann til BT.

»Der er en bil fra den ene gruppering, der holder for rødt lys, og der er to mænd i den bil. En bil med fire mænd i kører op på siden af bilen og overfalder de to mænd med slag, spark, slagvåben, og der bliver kastet flasker,« siger vagtchef Ole Aamann.

Udover flasker, blev de to mænd også slået med køller og en skiftenøgle, oplyser vagtchefen.

Efter overfaldet forsvandt begge biler fra stedet, men det lykkedes politiet at få fat i bilen med de fire overfaldsmænd, som nu er anholdt.

»De her fire har vi anholdt og sigtet for kvalificeret vold og en række andre sigtelser blandt andet ifht. våbenloven. Vi har haft fat i den ene af de to i den anden bil, og de er ikke alvorligt tilskadekomne,« forklarer Ole Aamann og oplyser, at ingen af de to behøvede forbi et hospital.

Slagsmål mellem de to grupperinger er ikke nyt for politiet.

»Det er to grupperinger her i Esbjerg, som hele tiden slås med hinanden,« siger vagtchefen, som understreger, at man meget gerne hører fra vidner, der kan oplyse politiet om, præcis hvad der er sket.