Efter at et navneforbud i drabssag er ophævet, har Nordsjællands Politi udsendt billede af sigtet præst.

Det er endnu uvist, hvad der er sket med den 43-årige Maria From Jakobsen fra Frederikssund, som forsvandt fra sit hjem i slutningen af oktober.

Hendes mand - en 44-årig præst - er sigtet for at have dræbt kvinden, men hendes lig er endnu ikke fundet. Til brug i efterforskningen beder Nordsjællands Politi derfor om hjælp fra borgerne.

Fredag formiddag er oplysninger om den sigtede mand blevet frigivet, fordi navneforbuddet, som hidtil har beskyttet ham, er ophævet.

Politiet bruger anledningen til at søge borgere, som måtte have viden om mandens færden. Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse, hvor et billede af præsten også fremgår.

Præsten hedder Thomas Gotthard og er mørkhåret, 202 centimeter høj, spinkel af bygning og har blågrønne øjne.

Han var mandag 26. oktober - den dag hans hustru forsvandt - iklædt koboltblå jakke og en mørk skjorte med hvide tern.

Derudover bar han mørkeblå cowboybukser, et uldent halstørklæde og hvide snøresko med brune såler.

Han var glatbarberet, men fik i de efterfølgende uger fuldskæg.

Særligt er politiet interesseret i at høre fra borgere, der måtte have set præsten i nætterne mellem 1. og 2. november, 5. og 6. november, 6. og 7. november samt 7. og 8. november.

Politiet søger også borgere, som har set en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummer AK 82 345, en grå Suzuki Baleno med registreringsnummer CH 78 908 samt en trailer med registreringsnummer BM 5447.

Nordsjællands Politi kan kontaktes på telefonnummer 114.

