Nordsjællands Politi efterlyser igen vidner, der har oplysninger om den drabssigtede præst Thomas Gotthard og en blå fodertønde.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

'Nordsjælland Politi søger vidner, der har set den drabssigtede Thomas Gotthard med en blå 208 liter fodertønde, der er 90 cm høj og måler 58 cm i diameter. Tønden er forsynet med gråt låg og gråt spænde-/lukkebånd med et lille låseøje således, at fodertønden eventuelt kan aflåses med en mindre hængelås,' skriver de og tilføjer:

'Nordsjællands Politi vil gerne i kontakt med borgere, der har set Thomas Gotthard med en sådan fodertønde i området omkring "Gudekvarteret" i Frederikssund, i bil eller på trailer (billeder af bil og trailer kan ses via dette link), eller på genbrugspladser, herunder Frederikssund, Jægerspris og Skibby, eventuelt i tilknytning med sækkevogn vist på foto.'

Foto: Politifoto Vis mere Foto: Politifoto

Nordsjællands Politi oplyser videre, at observationer på Jægerspris Genbrugsplads den 2. november 2020 omkring kl. 12:00 har særlig interesse for efterforskningen.

Derudover er de interesseret i oplysninger om placering af en sådan fodertønde generelt - eksempelvis i naturen eller på nedlagte ejendomme.

Efterlysningen er en af efterhånden mange, som Nordsjællands Politi har sendt ud i forbindelse med sagen.

Tidligere har politiet været ude og efterlyse borgere, der har set en hvid Chevrolet Spark eller en grå Suzuki Baleo, ligesom de også har efterlyst specifikke vidner, der har set den drabssigtede præst med en bestemt sækkevogn og en tønde i perioden fra den 1.–6. november 2020

Trods de mange efterlysninger er det endnu ikke lykkedes politiet at finde frem til Maria From Jakobsens lig.

Hun er ikke set siden sidst i oktober, hvor hun forlod sit hjem i Frederikssund. Her efterlod hun sig tilsyneladende et brev, hvor hun skrev til sin nu drabssigtede mand og parrets børn, at hun ville komme hjem dagen efter.

Det gjorde hun aldrig, og 27. oktober blev hun meldt savnet af søsteren.

I første omgang hed det sig, at Maria From Jakobsen var forsvundet af egen fri vilje, men som tiden gik rettede politiet deres fokus mod Thomas Gotthard, der altså blev sigtet for drabet godt to uger efter hendes forsvinden.

Siden har han siddet varetægtsfængslet i sagen.

Præsten har imidlertid ikke haft den store lyst til at hjælpe politiet med at opklare det formodede drab på hans egen hustru. Ved grundlovsforhøret ønskede han ikke at udtale sig nærmere om forholdet af hensyn til præsters særlige tavshedspligt-.

Opdateres …