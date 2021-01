Nordsjællands Politi er nu ude og eftersøge specifikke vidner i sagen om den forsvundne Maria From.

De eftersøger helt præcist vidner, som har set den drabssigtede Thomas Gotthard med en sækkevogn, eller vidner som har solgt en fodertønde til ham.

Efterforskningen har vist, at den sigtede i sagen, Thomas Gotthard, fredag den 6. november klokken 13.23 var på Frederikssund Genbrugsplads, Strandvangen 17 i Frederikssund, hvor han blandt andet bortskaffede en sækkevogn og en blå fodertønde. Hvilket ses på billeder, som politiet har offentliggjort.

Thomas Gotthard kørte til og fra genbrugspladsen i en grå Suzuki Baleno med registreringsnummer CH 78 908.

Her et et af billederne fra overvågnignsvideoen. Foto. Politiet. Vis mere Her et et af billederne fra overvågnignsvideoen. Foto. Politiet.

Det skriver Nordsjællandspoliti i en pressemeddelelse.



Sækkevognen er af mærket ”Garden” med gråt stel og røde hjul og røde håndtag. Nordsjællands Politi beder personer, der har set Thomas Gotthard med denne sækkevogn i perioden fra 1. november til 6. november 2020 om at kontakte politiet.



Desuden vil Nordsjællands Politi også gerne i kontakt med personer, som har solgt en fodertønde til Thomas Gotthard eller har oplysninger eller observationer vedrørende Thomas Gotthards besiddelse af en sådan fodertønde.

Der er ud fra videoovervågningsfotos fra genbrugspladsen tale om en blå fodertønde med sort låg og en spænderem af metal. Fodertønden vurderes at have en størrelse på ca. 60 liter og en højde på 60-70 cm.

Opdateres...