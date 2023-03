Lyt til artiklen

Bor du i Nørresundby eller omegn, har politiet brug for din hjælp.

Natten til søndag stak indbrudstyve af med værdier for flere millioner kroner fra byens maskinstation.

Det skriver både Nordjyske og TV 2 Nord.

I nattens mulm og mørke brød ukendte gerningsmænd gennem hegnet til WJ Maskinservice i Nørresundby, og hvis nogen var vågne på det tidspunkt, har de nok lagt mærke til tyvekosterne.

Det er nemlig store sager, tyvene drog afsted med.

»Porten er blevet brudt op, og der er blevet stjålet en hvid Mercedes Vito Van, en trailer og fire minilæssere,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, René Kortegaard, til TV 2 Nord.

Politiet anslår, at der er tale om værdier for 'et par millioner kroner.'

Indbruddet fandt sted mellem klokken 02 og 03 natten til søndag.

»De har haft rimelig god tid,« siger vagtchefen til Nordjyske.

Politiet mener, at der har været flere gerningsmænd om indbruddet.

Der er overvågningsvideo fra stedet, og derudover efterlyser politiet vidner, der kan have set noget.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, vil Nordjyllands Politi gerne høre fra dig på telefon 114.