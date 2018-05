Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser vidner til et færdselsuheld på Østre Omfartsvej ved Varde torsdag.

Klokken 15 modtog politiet en anmeldelse fra en meget chokeret kvinde, som var blevet ramt af nogle metalstænger fra en sort varevogn.

»En kassebil er ved at overhale en anden bil, mens kvinden kommer kørende i modsatte retning. Der er ikke meget plads, så kassevognen når med nød og næppe ind, inden den brager ind i kvindens bil,« fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, til BT.

Men den sorte kassebil havde noget hængende ud af en af sidedørene – formentlig nogle jernstænger, mener vagtchefen.

Jernstænger ramte kvindens bil med så voldsom kraft, at hendes airbag sprang, hvorefter hun trak ind til siden.

»Kvinden er fysisk uskadt, men den her oplevelse kommer nok til at sidde i baghovedet i et godt stykke tid. Hun var meget rystet,« siger Erik Lindholdt.

Den sorte kassebil kørte videre fra stedet uden at stoppe op, og derfor efterlyser politiet nu vidner, der har set ulykken og kan hjælpe med flere detaljer.

»Vi er også interesserede i at tale med den bilist, der blev overhalet. Ham har vi endnu ikke haft fat i,« siger vagtchefen.

Kassebilen fortsatte mod Esbjerg, og politiet ved endnu ikke andet om den, end at den var sort. Derfor vil de gerne høre fra folk, som måske kan fortælle om nogle flere detajler – f.eks. om bilen havde nogen mærker eller skilte. Hvis du kender noget til sagen, kan du ringe til politiet på 114.