Under en dramatisk biljagt i Nivå søndag eftermiddag og aften måtte flere børn springe for livet.

Nu vil Nordsjællands Politi gerne i kontakt med vidner til vanvidskørslen, som fandt sted midt i Nivå by.

»Hvis nogen har oplevet den grå Audi A6 på nært hold søndag aften, så de måtte springe for deres liv, vil vi gerne have, at de kontakter os. Vi er klar over, at både børn og voksne var udsatte i forbindelse med vanvidskørslen, og for at få et overblik over sagen vil vi meget gerne høre fra dem,« siger politikommissær Henrik Gunst i en pressemeddelelse.

Den dramatiske og livsfarlige biljagt startede efter, at en politipatrulje så, at Audi'en foretog et ulovligt højresving i krydset ved Islandshøjvej og Nivåvej kort før klokken 18 søndag eftermiddag.

Politiet satte efter Audi'en, men det fik blot chaufføren til at trykke på speederen - uden hensyntagen til andre menneskers liv.

Føreren af Aud'en kørte herefter ad flere veje omkring Nivåvej, Islandshøjparken, Nivå Station og Nivå Centret med voldsomt høj hastighed - og flere steder imod kørselsretningen.

Til sidst påkørte han en skraldespand og en hæk på Klinken, hvorefter han forsøgte at flygte fra politiet til fods.

Men uden held.

Kort efter blev den 21-årige mand indhentet og anholdt af betjentene.

Han blev mandag varetægtsfængslet i 14 dage efter et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør på grund af risikoen for, at han igen ville køre vanvidskørsel.

Den 21-årige mand er sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed.

På grund af sagens alvor vil politiet gerne i kontakt med borgere, som var vidner til vanvidskørslen.

Det drejer sig blandt andet om bilister, som blev nødt til at bremse hårdt op og foretage undvigemanøvrer for ikke at blive ramt af Audi’en.

Også de borgere, heriblandt børn, som måtte springe for deres liv på et græsareal og stisystem nær Islandshøjparken, vil politiet gerne høre fra.

»Når man kører så stærkt, som bilisten i denne sag gjorde, har man ingen fornemmelse for sine omgivelser, og risikoen for at ramme andre er derfor stor. Det er særdeles uacceptabelt at forvolde fare for andres liv på den måde, og derfor vil vi gerne afdække det fulde omfang af sagen,« siger Henrik Gunst.

Du kan kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114 eller via e-mail på ema002@politi.dk.