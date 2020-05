Københavns Vestegns Politi efterlyser vidner efter en skudepisode på Maløv Hovedgade søndag aften.

Episoden fandt sted omkring klokken 18.30 og medførte en talstærk udrykning af politi, som søndag aften kaldte hændelsen for 'mistænkelig'.

Politiet har efterforsket massivt i området siden skudepisoden, og de oplyser i en pressemeddelelse, at de foreløbige undersøgelser tyder på, at personer i sort Opel Insignia afgav et antal skud mod personer i en sort VW Golf.

Ritzau kunne søndag berette, at der var tale om flere end ti skud. Politiet har ingen indikationer på, at nogen blev ramt.

Begge biler, der var involveret i episoden, er i politiets varetægt.

Den sorte Opel Insignia blev efterladt på Måløv Hovedgade, mens den sorte VW Golf blev fundet i nærheden.

Fire personer blev anholdt søndag aften, men de er alle afhørt og løsladt uden sigtelser, oplyser politiet i pressemeddelelsen.

»Vi er stadig i efterforskningens indledende fase og ved at afdække hændelsesforløbet. Det er for tidligt at sige noget om motiver, det skal vores videre efterforskning kaste lys over,« siger politikommissær Ole Nielsen, Københavns Vestegns Politi.

Han tilføjer, at andre biler kan have været involveret i hændelsen.

Politiet vil gerne høre fra vidner og andre, som har set noget mistænkeligt før, under og efter skudepisoden på Måløv Hovedgade omkring 18.30-tiden søndag aften.

På nuværende tidspunkt kan efterforskningens detaljer ikke kommenteres yderligere, lyder det fra politiet.

Eventuelle vidner kan henvende sig i området, hvor lokale betjente står klar til at tage mod oplysninger om hændelsen. Ellers kan Københavns Vestegns Politi fanges på 43 86 14 48.