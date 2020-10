En ung værnepligtig mand blev torsdag aften overfaldet og stukket med kniv i Aalborg.

Nu leder politiet efter vidner, der kan føre dem i retning af gerningsmændene.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Torsdag aften klokken 21.55 forlod tre unge værnepligtige – to mænd og en kvinde – Jomfru Ane Gade for at gå ned mod havnen i byen.

I gyden på den anden side af den berømte festgade opholdt en anden gruppe bestående af fem-seks personer sig.

»Efter en kort meningsudveksling går gruppen på fem-seks personer efter de tre værnepligtige,« oplyser Nordjyllands Politi.

Derefter overfalder to-tre personer fra den store gruppe den ene af de unge værnepligtige – en mand på 19 år – med flere slag og spark, ligesom han også bliver stukket med kniv.

»Den 19-årige forurettede flygter fra stedet i retning mod Limfjordsbroen,« oplyser politiet.

Han meldes at være uden for livsfare.

»Der er lige nu ikke yderligere oplysninger til sagen, som er under efterforskning, og der kan pt. ikke afgives et nærmere signalement af gerningsmændene,« oplyser politiet, som forklarer, at de unge mænd umiddelbart er af forskellige etnisk oprindelse.

Politiet efterlyser nu vidner, der har set overfaldet eller andet mistænkeligt i området.

Hvis du har oplysninger i sagen, bedes du ringe til Nordjyllands Politi på telefonnummer 1-1-4.