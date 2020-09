En 85-årig dame fra Korsør blev lørdag aften udsat for et voldsomt hjemmerøveri. Nu efterlyser politiet vidner.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

'På en adresse i Fasanhaven i Korsør blev en 85-årig kvinde lørdag aften kl. 21.37 overrasket af en gerningsmand, der trængte ind i hendes stuelejlighed. Gerningsmanden forlangte at få penge, samtidigt med at han truede hende med et koben. Efter at have gennemrodet lejligheden løb han fra stedet medbringende et mindre kontantbeløb.'

Manden løb efterfølgende hen til en bil, som holdt i nærheden. Ifølge politiet er der formentlig tale om mørkegrå Toyota eller VW Polo lignende hatchback.

Herfra kørte manden fra stedet mod Halskovvej, hvor bilen drejede mod nord.

'Politiet er interesseret i at høre fra vidner, der har gjort sig iagttagelser i området eller måtte have viden om identiteten på gerningsmanden.'

Manden bliver af politiet beskrevet på følgende måde:

'Mand, 20-30 år, ca. 170-180 cm., mørkt hår – muligt halvlangt, tilbagestrøet hår, halvkraftig af bygning, var iført en rød sweater/hættetrøje uden påtryk eller andet, mørke bukser med lommer på siderne, sorte sko af mærket ”Nike Air”, mørk hue, mørkt klæde for munden, mørke uldne handsker, talte dansk med accent.'

