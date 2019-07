Den årlige ringriderfest på Ringriderpladsen i Sønderborg blev natten til søndag hærget af fire brande.

Ubudne gæster satte mellem klokken 01.12 til 02.59 i tre tilfælde ild til nogle halmballer, mens de i det fjerde tilfælde satte ild til noget pap.

»Der er tale om små brande, men der er ikke tvivl om, at det er forsætlig brandstiftelse, og det er en alvorlig sag,« siger Ivan Gohr Jensen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politet ved på nuværende tidspunkt ikke, hvem der står bag brandene, og de efterlyser derfor vidner i sagen.

I det ene af brandtilfældene opstod der brand tæt ved en beboelsesvogn for medarbejdere.

I de tre øvrige tilfælde var tale om halmballer, der er sat op til lejligheden for at markere et såkaldt børneland på pladsen.

»Hvis nogle har bemærket noget, må de meget gerne kontakte politiet, da vi på nuværende tidspunkt ikke har vidner, der har set noget,« siger vagtchef Ivan Gohr Jensen.

Vidner, der har overværet hændelserne eller ved noget om sagen, kan henvende sig på telefon 114.