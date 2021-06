Sent mandag aften udbrød der brand i et coronatestcenter i den nordsjællandske by Liseleje.

Politiet tager sagen meget alvorligt og efterlyser nu vidner.

»Testcenteret ligger meget afsides, så det skulle undre mig, hvis branden kunne være opstået af sig selv. Så ja, vi har mistanke om, at den er påsat,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Michael Dalby til B.T.

Derfor rykkede politiet massivt ud, da anmeldelsen tikkede ind mandag aften klokken 23.49.

»Vi var derude med hundepatruljer, betjente og en indsatsleder,« fortæller vagtchefen og fortsætter:

»Der var flammer i den ene side af et coronatest-telt. Isoleret set er det ikke den største brandsag, men netop fordi der er tale om et testtelt, tager vi sagen meget alvorligt.«

Er I på sporet af en eventuel gerningsmand?

»Vi har endnu ingen mistænkte eller spor i sagen. Vores teknikere vil arbejde derude i dag.«

Vil det påvirke testcenterets drift og de borgere, som ønsker at få en test i området?

»Ja, det kan jeg ikke afvise. Vi vil gå i gang fra morgenstunden for at skabe så få gener for driften, som muligt,« siger Michael Dalby og understreger, at selve skaderne på testcenteret sandsynligvis kan repareres ret hurtigt.

Et areal på to gange fire meter teltdug gik op i flammer, før branden blev slukket.

Nordsjællands Politi har informeret Copenhagen Medicals – som driver testcenteret i Liseleje – om branden.

I sin døgnrapport efterlyser Nordsjællands Politi øjenvidner eller andre, som kan have oplysninger i sagen.

Du kan kontakte Nordsjællands Politi på telefon 1-1-4.

B.T. følger sagen …