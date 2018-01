Fyns Politi efterlyser mulige vidner i forbindelse med en personpåkørsel ved Nyborg fredag morgen.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

En lokomotivfører i et tog på strækningen mellem Nyborg og Odense bemærkede fredag morgen en afdød person på skinnerne.



Personen er identificeret som værende en 29-årig mand uden fast bopæl.



Manden blev fundet i et lille skovområde kort uden for Nyborg mellem Duensvænge og Ringvej. Politiet formoder, at manden er død som følge af en påkørsel af et tog.



De nærmere omstændigheder, såvel som årsagen til den formodede påkørsel, er fortsat uklare. Derfor efterlyser politiet nu øjenvidner eller andre, der måtte have oplysninger i sagen.



Politiet vil gerne høre fra folk, der måtte kende til mandens færden i Nyborg.



Den 29 årige er alm. af bygning, og iført sorte bukser og blå jakke.



De pårørende i sagen er underettet, og fredag aften har Fyns Politi ikker yderligere tilføje i sagen.



Har du oplysninger i sagen, kan Fyns Politi kontaktes på 114.