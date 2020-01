Søndag aften blev en 69-årig kvinde fundet liggende hjælpeløs i et fodgængerfelt midt på Munkholmvej i Holbæk.

Kvinden blev bragt på sygehuset i Holbæk, hvor hun blev behandlet for indre kvæstelser. Selv kan hun intet huske.

Det var en pårørende til kvinden, som alarmerede politiet om situationen klokken 21.20, efter den 69-årige var blevet indlagt.

Hun blev fundet af en kvindelig cyklist klokken 18.10 med en hundesnor i hånden. Kvindens hund var løbet hjem til bopælen i nærheden.

'Hun blev bragt på skadestuen, men årsagerne til kvindens tilskadekomst kunne ikke umiddelbart klarlægges, idet kvinden ikke selv var i stand til at afgive en forklaring om sine skader,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Politiets foreløbige teori er, at hun har været ude for enten et færdselsuheld eller et overfald.

Signalement: Kvinden havde været iført en mørk dynejakke, da hun blev fundet på vejen, og blev i øvrigt beskrevet som ca. 160 cm høj og med langt brunt hår. Ud over indre kvæstelser havde hun også tydelige, friske skader i ansigtet.

Politiet i Holbæk vil gerne i kontakt med personer, der kan bidrage med oplysninger om kvindens færden i området ved findestedet, eller som måske har set noget usædvanligt ske i området. Kontakt politiet på tlf. 114, hvis du har oplysninger i sagen.