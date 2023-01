Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Midt- og Vestsjællands Politi har tirsdag udsendt to billeder af 'et vigtigt vidne', som man leder efter.

Kvinden på billederne menes at kunne 'have vigtige oplysninger' i en sag om en 14-årig pige, der blev krænket på et toilet på Burger King i Roskilde tilbage i november.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

»Moderen til en 14-årig pige anmeldte torsdag 10. november 2022, at hendes datter var blevet krænket af en ung mand, som datteren kendte, på et toilet på Burger King på Køgevej i Roskilde tidligere på dagen omkring klokken 11.45,« lyder det:

Foto: Midt- og Vestsjællands Politi Vis mere Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

»Ifølge politiets oplysninger reagerede en kvinde i 35-40-års alderen på det, hun kunne høre foregik på toilettet. Hun henvendte sig til restaurantens personale, som hjalp den 14-årige pige ud fra toilettet.«

Politiet har siden anmeldelsen efterforsket sagen, men det har ikke været muligt at identificere kvinden, oplyses det.

Man har tidligere efterlyst kvinden i pressen og på Facebook, men hun har endnu ikke henvendt sig.

Derfor er politiet nu gået rettens vej og har fået tilladelse til at bringe et billede af kvinden fra fastfood-restaurantens overvågning.

Foto: Midt- og Vestsjællands Politi Vis mere Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

»Kvinden er et centralt vidne i sagen, og det vigtigt for efterforskningen at få hende identificeret, så hun kan afgive forklaring i sagen. Restauranten ligger ud til motorvejen, så kvinden kan komme fra hvilken som helst del af landet og blot være holdt ind for at låne toilettet,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Er det dig på billederne – eller ved du, hvem kvinden er – så opfordrer politiet til, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.