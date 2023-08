Politiet beder nu om hjælp til at finde identiteten på en mand, der mistænkt for at have begået bedrageri mod ældre borgere.

Han mistænkes for at have franarret kreditkort og pinkode fra ældre mennesker, inden han hævede penge fra deres konti.

Det skriver Østjyllands Politi på X.

Ved du hvem manden er, bedes du kontakte politiet på 114.