Det var en noget chokeret 65-årig kvinde, der torsdag formiddag kontaktede politiet.

Få timer forinden havde hun sat sig ind i S-toget mellem stationerne Køge og Køge Nord, hvor hun ud af det blå blev overfaldet af en fremmed mand.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Den 65-årige kvinde havde kurs mod København, da hun omkring klokken 06.25 steg ind i togets anden bagerste vogn.

Inde i toget satte hun sig på et sæde og placerede sin rygsæk på sædet ved siden af.

Kort efter slog en mand sig ned på sædet på anden side af midtergangen, hvorefter han begyndte at snakke uforståeligt til sig selv.

Lige pludselig - uden varsel - hev han fat i den 65-årige kvindes rygsæk på så voldsom en facon, at kvinden faldt ned på gulvet og slog sine knæ.

To mandlige medpassagerer formåede heldigvis at få revet rygsækken fra gerningsmanden, hvorefter de tvang ham til at forlade toget.

Kvinden slap dog ikke uden men.

Efter uheldet tog hun på skadestuen, hvor hun fik konstateret kraftigt hævede knæ som følge af det voldsomme fald.

Politiet vil nu gerne have den voldelige mand identificeret, så de kan afhøre ham i sagen.

Kvinden har over for politiet beskrevet manden som usoigneret, værende dansk af udseende og med almindelig kropsbygning.

Han havde langt hår og langt skæg og var iført en lang, brunlig frakke.

Ved du, hvem manden er, eller har du oplysninger, som kan hjælpe politiet i deres efterforskning, kan du rette henvendelse på 114.