Politiet i Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser en 26-årig tysk mand, som kører rundt i landsdelen.

Mandens bekendte frygter, han vil gøre skade på sig selv, og derfor har de kontaktet politiet.

»De er bekymrede for hans ve og vel og har rettet henvendelse til os,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard, til B.T.

Den unge mand kører rundt i en metallic-brun Audi A4 stationcar med registreringsnummeret HRPH1992.

Vi har en bekymring for en tysk statsborger, hvorfor vi gerne vil have lokaliseret hans bil, bilen er sidst set i Toftlund.

Ser du bilen, en Metallicbrun Audi A4 stationcar med registreringsnummeret HRPH1992.

Kontakt politiet på 114. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 7, 2019

Bilen er sidst set i Toftlund vest for Haderslev.

På nuværende tidspunkt er der ikke noget signalement af den unge mand.

»Vi går efter at få lokaliseret bilen,« siger vagtchefen og tilføjer, at politiet også forsøgter at finde frem til manden via hans mobiltelefon, men at det er lidt mere kompliceret med udenlandske telefoner.

Hvis du har set mandens bil, vil politiet i Syd- og Sønderjylland gerne hører fra dig på telefon 114.