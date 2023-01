Lyt til artiklen

Midt- og Vestjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde en ung mor og hendes to børn.

»Viborg Kommunes familieafdeling har siden den 16. december 2022 ikke haft kontakt til den 23-årige Zahra Hossaini og hendes børn, Barat på to år og ti måneder og Elias på to måneder.«

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

»Familieafdelingen er bekymret for børnenes sikkerhed og trivsel,« oplyses det videre.

Her ses et billede af den efterlyste mor. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Her ses et billede af den efterlyste mor. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Politiet arbejder ud fra en formodning om, at moderen holder børnene skjult.

Beskrivelse af moderen og de to børn Zahra Hossaini beskrives således:

- Kvinde

- 23 år

- Afghansk statsborger

- Bærer formentlig tørklæde



Barat beskrives således:

- Dreng

- 2 år 10 måneder



Elias beskrives således:

- Dreng

- 2 måneder Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi

»Politiets efterforskning har klarlagt, at børnene opholdt sig i Skive omkring årsskiftet, men det er endnu ikke lykkedes at finde dem,« oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

»Politiet beder derfor offentligheden om hjælp til at finde Zahra Hossaini og hendes to børn.«

Har du set Zahra Hossaini og/eller hendes børn, eller har du en idé om, hvor de opholder sig eller færdes, så beder Midt- og Vestjyllands Politi om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

Her ses et billede af to-årige Barat. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Her ses et billede af to-årige Barat. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi