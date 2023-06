Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser en 25-årig mand med navn og billede.

Han er mistænkt for at stå bag et uhyggeligt overfald på en 15-årig.

Den efterlyste hedder Patrick og er mistænkt for at have begået et voldsomt og meget voldeligt overfald på en 15-årig dreng i Ringsted 22. marts.

Her blev den 15-årige overfaldet og truet på livet af en gerningsmand – som politiet har mistanke om var den efterlyste.

Under overfaldet sparkede og trampede han ifølge politiet sit offer i hovedet og truede offeret med en våbenlignende genstand.

Derudover er Patrick mistænkt for at have stukket en jævnaldrende med kniv i en anden sag.

Politiet deler følgende signalement af Patrick.

25 år

180 centimeter høj

Muskuløs af bygning

Mørk i huden

Kort sort hår og hageskæg

Han er muligvis iført briller med farveskiftende glas.

»Midt- og Vestsjællands Politi har forsøgt at finde frem til Patrick og opfordret ham til selv at melde sig til politiet, uden at det er lykkedes at pågribe Patrick. Derfor beder vi nu om offentligheden hjælp til at finde frem til ham,« lyder det fra politikredsen i en pressemeddelelse.

Her advarer Midt- og Vestsjællands Politi mod, at borgere tager kontakt til den efterlyste.

I stedet bør du kontakte politiet på telefon 114, hvis du har oplysninger om, hvor Patrick befinder sig.