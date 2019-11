24-årig nægter at melde sig til politiet om besiddelse af skydevåben, som blev fundet i september.

I september fandt politifolk en skarpladt pistol på en adresse i Greve, men den formodede ejermand ønsker ikke at melde sig selv.

Derfor har Midt- og Vestsjællands Politi fredag besluttet at offentliggøre den mistænktes navn og et foto af ham i håb om at få hjælp fra offentligheden. I to måneder har betjentene ikke kunnet finde ham.

Den 24-årige Mohamad Marwan Shikani mistænkes for at være ansvarlig for pistolen.

Han er vidende om, at politiet vil tale med ham, men han "har tilkendegivet, at han ikke ønsker at melde sig", skriver politiet i en pressemeddelelse fredag.

Den efterlyste menes at færdes dagligt i Hundige-området i Greve. Ifølge politiet er han kraftig af bygning og har brune øjne.

Mohamad Marwan Shikani vurderes ikke til at farlig, lyder det.

