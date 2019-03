Københavns Politi efterlyser en ung mand, der er mistænkt for at stå bag et røveri i en kiosk i Valby.

Her har han medbragt en kniv, som han har brugt til at true personalet med.

Røveriet skete søndag den 10. marts klokken 15.36 på Jernbanekiosken i Valby.

Manden slap af sted med cirka 1.200 kroner i kontanter.

Herefter flygtede han ad Gammel Jernbanevej mod Valby Langgade, inden han drejede til højre i retning mod Søndermarken.

Herfra er hans færd ukendt, oplyser politiet.

Har man oplysninger i sagen, bedes man kontakte Københavns Politi på 114.

Signalement af gerningsmanden: