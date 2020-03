Politiet i Midt- og Vestjylland efterlyser fredag eftermiddag en ung kvinde.

Der er tale om en 23-årig grønlandsk kvinde, som har forladt Regionshospitalet i Viborg.

Politiet skriver på Twitter, at kvinden var på hospitalet for at modtage behandling.

Hun beskrives som meget slank og med håret i en hestehale.

Da hun gik fra hospitalet, var hun iført en sort vinterjakke med pelskrave, blå træningsbukser og sko/sneakers med prikker.

Hvis du har set hende, vil Midt- og Vestjyllands Politi meget gerne høre fra dig.

Ring 114, hvis du har oplysninger om kvinden.

