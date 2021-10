Politiet i Syd- og Sønderjylland efterlyser lørdag morgen en ung kvinde, som er væk.

Det skriver Politiet på Twitter.

Det drejer sig om den 22-årige Heidi Hansen, som har forladt psykiatrisk hospital på Gl. Vardevej i Esbjerg.

Hun beskrives som i »nedtrykt sindstilstand.«

»Vi har ikke så meget at gå efter. Hun har ikke sin telefon med sig, men nu prøver vi at spore hendes dankort,« fortæller vagtchefen Torben Møller.

Han tilføjer, at der er en bekymring for den unge kvinde, og at man derfor gerne vil finde hende hurtigst muligt.

Det er lidt usikkert, hvilket tøj hun har haft på, da hun gik. Hun er muligvis iført en mærk frakke med pelskrave.

Politiet beder borgere i og omkring Esbjerg om at holde øje med hende og kontakte politiet, hvis de har set hende.

I givet fald kan du ringe på telefon 114.