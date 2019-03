Østjyllands Politi efterlyser en mand, som en fredag i februar stjal 21.000 kroner fra en bankautomat i Viby J.

Politiet har videoovervågning af episoden, hvor man ser manden foran automaten ved Jutlandia Bank på Viby Torv i Aarhus-forstaden.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Fredag formiddag 22. februar forsøgte en kvinde at sætte det store pengebeløb ind i en bankautomat.

Hvem tog 21.000 kroner fra bankautomaten? Vi søger hjælp til at få genkendt en mand, der den 22. februar blev lidt for fristet af et stort bundt pengesedler i en bankautomat. Ved du, hvem han er? Så ring til os på telefon 114.

Se video her: https://t.co/5Rlsxz5lFo #politidk pic.twitter.com/M0Gmd3CE7A — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 29, 2019

Hun havde en fornemmelse af, at transaktionen ikke gik ordentlig igennem og gik derfor ind i banken for at tjekke, om de 21.000 kroner var gået ind på kontoen.

I mellemtiden kom en ukendt mand forbi og opdagede, at der var en transaktion i gang.

Politiet mener, at han derefter trykkede 'afslut', og automaten derfor udbetalte pengene.

Dem gemte han i sin jakkelommen og forlod stedet.

Hele forløbet er optaget på bankens overvågning, og de billeder bliver nu offentliggjort i håb om at få genkendt manden.



Kan du genkende manden på videoen, så kontakt Østjyllands Politi på telefon 114.