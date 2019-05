Med en uges mellemrum blev to personer udsat for vold på det københavnske S-togsnet. Tre unge mænd efterlyses.

To gange med en uges mellemrum blev to mænd overfaldet af unge mænd på det københavnske S-togsnet, og nu efterlyser politiet tre mænd i forbindelse med overfaldene.

Det første overfald fandt sted omkring klokken 00.30 natten til lørdag den 2. marts. Her blev en mand overfaldet på perronen på Nordhavn Station.

Overfaldsmanden beskrives som 16-20 år, 185 centimeter høj og spinkel til almindelig af bygning. Han har et skandinavisk udseende og lyst, mellemlangt hår med sideskilning.

Den nat i marts var han iført mørkeblå dunjakke, blå cowboybukser med slidt look og sorte sko.

Natten til den 2. marts gik det ved 00.43-tiden ud over en mand i et S-tog på Nordhavn Station. Han påtalte, at en gruppe larmede i stillekupéen, hvorefter han blev overfaldet med slag og spark af to mænd.

De beskrives begge som 16-20 år, 170 centimeter høje og spinkle til almindelig af bygning. Begge har et mellemøstligt udseende og er lysebrune i huden.

Den ene har kort, sort og kruset hår og var iført mørkeblå dunjakke, mørk hættetrøje, mørkeblå joggingbukser og hvide sko.

Den anden har sort hår, der er kortklippet i siderne. Han havde en sort jakke, mørkeblå cowboybukser og sorte sko på.

/ritzau/