22. december blev en 30-årig mand skuddræbt tæt på Randers Regnskov.

Søndag eftermiddag har Østjyllands Politi offentliggjort tre billeder i forbindelse med sagen. Alle personer mistænkes for at have tilknytning til skuddrabet.

Det drejer sig om den 36-årige Mads Anker Stæhr Thorsen, den 19-årige Jonas Jørgensen og den 38-årige Pernille Klarskov Jeppesen.

Den 23. december ransagede politiet flere adresser i Aalborg, hvor de tre personer har opholdt sig. Men de befandt sig ikke på adressen, hvorfor politiet nu går ud med en offentlig efterlysning.

»Det er højeste prioritet for os at få fat i de tre mistænkte, og vi efterlyser dem både bredt i Danmark og gennem Interpol, da vi ikke kan afvise, at de er søgt ud af landet. Jeg vil opfordre til, at man straks henvender sig til politiet, hvis man sidder inde med oplysninger, der kan lede os til de mistænkte,« siger politiinspektør René Raffo i en pressemeddelelse.

Der skulle ifølge politiets foreløbige teori være tale om et internt opgør i det kriminelle miljø, men det har ikke at gøre med den verserende bandekonflikt. De er i forvejen kendt af politiet.

Har du oplysninger om sagen, skal du kontakte politiet på 1-1-4 med det samme.

Derudover lyder det, at hvis du ser en af de mistænkte, skal du ringe til alarmcentralen og holde dig på afstand. Alle mistænkte vurderes som værende bevæbnede og farlige.